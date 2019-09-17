Касаткина проиграла Кис на старте турнира в Осаке
06:56
Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Осаке (Япония) проиграла американке Мэдисон Кис — 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут.
Во втором круге Кис сыграет с представительницей Казахстана Зариной Дияс.
Осака (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Кис (США, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...