Касаткина проиграла Грачевой в двух сетах в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге спортсменка обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину в двух сетах — 6:4, 6:4.
Соперницей Грачевой в четвертом круге станет Елена Рыбакина из Казахстана.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Варвара Грачева (Россия, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:4, 6:4
Новости