Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:27

Касаткина проиграла Грачевой в двух сетах в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

В третьем круге спортсменка обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину в двух сетах — 6:4, 6:4.

Соперницей Грачевой в четвертом круге станет Елена Рыбакина из Казахстана.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Варвара Грачева (Россия, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:4, 6:4

Теннис
Варвара Грачева
Дарья Касаткина
6
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе
Новости
RSS RSS
Все новости