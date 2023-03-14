Чесноков считает, что WTA должна ввести санкции против украинок за неспортивное поведение

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) должна ввести санкции против украинок, демонстрирующих неспортивное поведение.

«Я думаю, Цуренко поняла, что у нее нет никаких шансов в матче против Соболенко, и решила не играть. Она умеет вешать лапшу на уши, я сам был тому свидетелем, не верю ни одному ее слову. Соболенко ничего ей не сделала, она ведет себя достойно по отношению к другим игрокам, а Цуренко ведет себя неспортивно. Я считаю, что WTA должна ввести меры, если этого не сделать, то эти выходки будут бесконечно продолжаться, так нельзя. До этого Костюк отказалась жать руку Грачевой, хотя у нее не было для этого причин. Эти действия нарушают целостность теннисной семьи. Я считаю, если их оштрафовать и отстранить от турниров на несколько месяцев, то эти акции, не имеющие никакого отношения к спорту, сразу прекратятся», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

13 марта украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Варваре Грачевой из России по окончании финального матча турнира в Остине.