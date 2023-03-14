Панова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Александра Панова в паре с американкой Алисией Паркс в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе уступила швейцаркам Белинде Бенчич и Жиль Тайхманн.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась победой швейцарок со счетом 6:3, 6:3. На счету Пановой и Паркс эйс, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале Бенчич и Тайхманн встретятся с победительницами матча Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич/Жиль Тайхманн (Швейцария) — Александра Панова/Алисия Паркс (Россия/США) — 6:3, 6:3
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