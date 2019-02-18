15:40 | Теннис — WTA

Касаткина и Бенчич проиграли в первом круге турнира в Дубае в парном разряде

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Россиянка Дарья Касаткина в паре с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае.

В матче первого раунда они проиграли румынке Ирине Марии Бара и Далиле Якупович из Словении - 6:2, 4:6, 9:11. Поединок продолжался 1 час 18 минут.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Ирина Мария Бара/Далила Якупович (Румыния/Словения) - Белинда Бенчич/Дарья Касаткина (Швейцария/Россия) - 2:6, 6:4, 11:9

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2019/12/

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