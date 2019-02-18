Касаткина и Бенчич проиграли в первом круге турнира в Дубае в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина в паре с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае.

В матче первого раунда они проиграли румынке Ирине Марии Бара и Далиле Якупович из Словении - 6:2, 4:6, 9:11. Поединок продолжался 1 час 18 минут.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships



Призовой фонд 2 527 250 долларов



Открытые корты, хард



Парный разряд



Первый круг



Ирина Мария Бара/Далила Якупович (Румыния/Словения) - Белинда Бенчич/Дарья Касаткина (Швейцария/Россия) - 2:6, 6:4, 11:9