Касаткина и Бенчич проиграли в первом круге турнира в Дубае в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина в паре с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае.
В матче первого раунда они проиграли румынке Ирине Марии Бара и Далиле Якупович из Словении - 6:2, 4:6, 9:11. Поединок продолжался 1 час 18 минут.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Ирина Мария Бара/Далила Якупович (Румыния/Словения) - Белинда Бенчич/Дарья Касаткина (Швейцария/Россия) - 2:6, 6:4, 11:9
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