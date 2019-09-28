Картер и Стефани выиграли турнир в Ташкенте в парном разряде

Американка Хэйли Картер и представительница Бразилии Луиза Стефани обыграли словенку Далилу Якупович и Сабрину Сантамарию из США — 6:3, 7:6. Их матч продожался 2 часа 25 минут.

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия) — Далила Якупович/Сабрина Сантамария (Словения/США, 3) — 6:3, 7:6