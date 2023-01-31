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Сегодня, 19:13

Канадка Андрееску во втором круге турнира в Таиланде сыграет с Захаровой

Виктория Кравченко
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Канадка Бьянка Андрееску обыграла британку Хэрриет Дарт (6:3, 6:4) в первом круге одиночного разряда турнира WTA в Таиланде. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

Во втором круге Андрееску сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада, 1) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:3, 6:4

Бьянка Андрееску
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