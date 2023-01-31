Канадка Андрееску во втором круге турнира в Таиланде сыграет с Захаровой
Канадка Бьянка Андрееску обыграла британку Хэрриет Дарт (6:3, 6:4) в первом круге одиночного разряда турнира WTA в Таиланде. Встреча длилась 1 час 23 минуты.
Во втором круге Андрееску сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада, 1) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:3, 6:4
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