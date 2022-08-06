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Сегодня, 04:42

Калинская вышла в финал парного турнира в Вашингтоне

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Анна Калинская и американка Кэти Макналли в полуфинале парного турнира в Вашингтоне обыграли бельгийскую пару Элизе Мертенс и Гретье Миннен.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Калинская и Макналли сделали две двойные ошибки, а также реализовали 5 брейк-пойнтов из 12.

В другой полуфинальной паре Луция Градецкая (Чехия) и Моника Никулеску (Румыния) встретятся с победительницами матча Джессика Пегула (США) / Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) — Сю Ван / Юэ Юань (Китай).

Анна Калинская
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