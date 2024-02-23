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23 февраля, 20:23

Калинская стала второй теннисисткой, прошедшей от квалификации до финала турнира WTA 1000

Сергей Разин
корреспондент
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская в полуфинале турнира в Дубае обыграла первую ракетку мира Игу Свентек из Польши (6:4, 6:4).

25-летняя россиянка стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала турнира WTA 1000 из квалификации. Помимо этого, она стала вторым игроком из квалификации, победившим двух теннисисток из топ-3 в одном турнире за 40 лет. Ранее это удалось сделать Амели Моресмо в 1998 году.

Также Калинская стала первой, кто дошел из квалификации до финала за всю историю турнира в Дубае, который проводится с 2001 года.

В финале «тысячника» Калинская встретится с итальянкой Ясмин Паолини.

Анна Калинская
Ига Свентек
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