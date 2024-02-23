Калинская: «Понимала, что, если не буду играть агрессивно, Свентек меня уничтожит»

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над первой ракеткой мира Игой Свентек в полуфинале турнира в Дубае.

25-летняя россиянка стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала турнира WTA 1000 из квалификации.

«Она великолепный игрок. Я понимала, что, если не буду оставаться собранной и играть агрессивно, она меня уничтожит. В этом и был мой план — пытаться играть агрессивно, заставлять ее бегать. Я рада, что выиграла, и счастлива, что мне выпала возможность сыграть с ней. Уверена, мы еще не раз встретимся на корте», — сказала Калинская в интервью на корте.

В финале «тысячника» Калинская встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Матч между ними пройдет 24 февраля и начнется в 18.00 по московскому времени.