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Сегодня, 06:00

Калинская проиграла в 1/4 финала турнира в Японии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Осаке. В двух сетах она проиграла американке Эшлин Крюгер — 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 18 минут. На счету 19-летней американки 11 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов. 24-летняя россиянка 2 раза подала навылет и не реализовала ни одного из трех брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Калинской будет победительница матча Маи Хонтама — Арианне Хартоно.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшлин Крюгер (США) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/osaka/2023/
Теннис
Анна Калинская
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