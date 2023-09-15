Крейчикова вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. В двух сетах она переиграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя — 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 43 минуты. 27-летняя чешка подала 6 раз навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 27-летней бразильянки ни одной подачи навылет и 2 реализованных из 7 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Крейчиковой будет американка Дэниэлл Коллинз.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 4, WC) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — 6:4, 6:3
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