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Заразившаяся коронавирусом Соболенко рассказала о своем самочувствии

10:26
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Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко рассказала в Instagram о своем самочувствии. Спортсменка заразилась коронавирусом несколько дней назад.

«Есть ли поражение легких? Не знаю... Чувствую себя вроде бы лучше. Обидно, что не чувствую запахи и вкус уже тоже не чувствую. Это самое грустное, а так вроде жива пока.

Мои тренеры? Они вакцинированы. Антон Дубров сделал китайскую вакцину, а Константин Кольцов — «Спутник». Пока я вроде их не заразила. Сколько дней карантина осталось? До 11-го числа», — сказала Соболенко в сторис.

3 октября стало известно, что Соболенко из-за коронавируса не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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