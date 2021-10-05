Заразившаяся коронавирусом Соболенко рассказала о своем самочувствии

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко рассказала в Instagram о своем самочувствии. Спортсменка заразилась коронавирусом несколько дней назад.

«Есть ли поражение легких? Не знаю... Чувствую себя вроде бы лучше. Обидно, что не чувствую запахи и вкус уже тоже не чувствую. Это самое грустное, а так вроде жива пока.

Мои тренеры? Они вакцинированы. Антон Дубров сделал китайскую вакцину, а Константин Кольцов — «Спутник». Пока я вроде их не заразила. Сколько дней карантина осталось? До 11-го числа», — сказала Соболенко в сторис.

3 октября стало известно, что Соболенко из-за коронавируса не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе.