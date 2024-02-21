Калинская обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае — 6:4, 7:5.
Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. Россиянка 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Остапенко 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем раунде Калинская сыграет либо против американки Коко Гауфф, либо против чешки Каролины Плишковой.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анна Калинская (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 6:4, 7:5
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