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21 февраля, 14:16

Калинская обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Алина Савинова
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае — 6:4, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. Россиянка 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Остапенко 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Калинская сыграет либо против американки Коко Гауфф, либо против чешки Каролины Плишковой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 6:4, 7:5

Теннис
Анна Калинская
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