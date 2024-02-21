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21 февраля, 12:29

Самсонова проиграла Вондроушовой в третьем круге турнира в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла обыграть чешку Маркету Вондроушову в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 16 минут.

15-я ракетка мира Самсонова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету 8-й ракетки мира Вондроушовой 1 эйс, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале турнира Вондроушова сыграет с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Людмила Самсонова (Россия, 12) — 6:2, 6:2

Теннис
Людмила Самсонова
Маркета Вондроушова
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