Рыбакина пробилась в 1/4 финала турнира в Дубае

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в трех сетах победила представительницу Польши Магдалену Фреш в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 в пользу Рыбакиной.

В следующем круге «тысячника» уроженка Москвы сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4