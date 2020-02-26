Калинская и Потапова проиграли в первом круге турнира в Акапулько
07:31
Россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова потерпели поражение в первом круге турнира в Акапулько в парном разряде. В двух сетах они уступили американке Дезайри Кравчук и мексиканке Джулиане Олмос.
Акапулько (Мексика)
Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Дезайри Кравчук/Джулиана Олмос (США/Мексика, 2) — Анна Калинская/Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:4
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