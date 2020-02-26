Калинская и Потапова проиграли в первом круге турнира в Акапулько

Россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова потерпели поражение в первом круге турнира в Акапулько в парном разряде. В двух сетах они уступили американке Дезайри Кравчук и мексиканке Джулиане Олмос.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Дезайри Кравчук/Джулиана Олмос (США/Мексика, 2) — Анна Калинская/Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:4