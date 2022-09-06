Итоговый турнир WTA в 2022 году пройдет в Форт-Уэрте

Стало известно место и дата проведения Итогового турнира WTA в 2022 году.

Как сообщается на официальном сайте WTA, турнир пройдет в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября. Матчи будут проводиться на ультрасовременном стадионе Dickies Arena.

Также отмечается, что в 2023 году тур планирует возвращение в Шэньчжэнь (Китай).

В Итоговом турнире WTA примут участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона-2022. Рейтинг составляется согласно Чемпионской гонке WTA.