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6 сентября, 19:55

Итоговый турнир WTA в 2022 году пройдет в Форт-Уэрте

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стало известно место и дата проведения Итогового турнира WTA в 2022 году.

Как сообщается на официальном сайте WTA, турнир пройдет в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября. Матчи будут проводиться на ультрасовременном стадионе Dickies Arena.

Также отмечается, что в 2023 году тур планирует возвращение в Шэньчжэнь (Китай).

В Итоговом турнире WTA примут участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона-2022. Рейтинг составляется согласно Чемпионской гонке WTA.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2784266/2022-edition-of-wta-finals-to-be-held-in-fort-worth-texas
Теннис
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