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Итоговый турнир WTA: где и как смотреть прямые трансляции матчей в России

Стартовал итоговый турнир WTA в Канкуне (Мексика) 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Итоговый турнир WTA стартовал 29 октября в Канкуне (Мексика) и завершится 5 ноября. Призовой фонд турнира составляет 9 миллионов долларов. В соревнованиях принимают участие восемь лучших теннисисток и восемь пар, которые набрали наибольшее количество очков за сезон.

В России официальной трансляции соревнований не будет. В прямом эфире смотрите турнир на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Бесплатно следить за матчами можно в социальных сетях в тематических группах. Также игры будут доступны с помощью устройства IPTV и на сайтах букмекерских контор по регистрации.

Действующей чемпионкой итогового турнира является представительница Франции Каролин Гарсия.

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