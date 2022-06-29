Мугуруса проиграла 0:6 после доигровки и выбыла из Уимблдона-2022
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проиграла бельгийке Грит Миннен в первом круге Уимблдона-2022 — 4:6, 0:6.
Матч переносился со вчерашнего дня при счете 6:4 после первого сета.
В следующем круге Миннен сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.
В другом матче первого круга американка Джессика Пегула обыграла Донну Векич из Хорватии — 6:3, 7:6 (7:2).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Грит Миннен (Бельгия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:4, 6:0
Джессика Пегула (США, 8) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (7:2)
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