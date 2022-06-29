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Сегодня, 18:06

Мугуруса проиграла 0:6 после доигровки и выбыла из Уимблдона-2022

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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проиграла бельгийке Грит Миннен в первом круге Уимблдона-2022 — 4:6, 0:6.

Матч переносился со вчерашнего дня при счете 6:4 после первого сета.

В следующем круге Миннен сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

В другом матче первого круга американка Джессика Пегула обыграла Донну Векич из Хорватии — 6:3, 7:6 (7:2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Грит Миннен (Бельгия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:4, 6:0

Джессика Пегула (США, 8) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (7:2)

Теннис
Wimbledon
Гарбинье Мугуруса
Джессика Пегула
Донна Векич
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