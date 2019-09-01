Белоруска Арина Соболенко отметила, что ее бывший тренер Дмитрий Турсунов для нее даже больше, чем друг, однако она рассчитывает, что их расставание поспособствует ее успеху.

— Я знала, что это произойдет, и делала все, чтобы этого не случилось, однако все же нам нужен небольшой перерыв, — цитирует wtatennis.com. — Я по-прежнему считаю его хорошим парнем и тренером, а также доверяю как никому другому.

Иногда даже парам нужен перерыв, чтобы понять, насколько они нужны друг другу. Это не повредит моей игре, но поможет стать сильнее и профессиональнее.

Во втором раунде US Open Соболенко уступила Юлии Путинцевой из Казахстана. С Турсуновым белорусская теннисистка выиграла первые три титула в карьере и из топ-50 поднялась в топ-10.