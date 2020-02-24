Инин и Кудерметова обыграли Кудрявцеву и Среботник в Катаре
22:05
Китаянка Дуань Инин и россиянка Вероника Кудерметова вышли во второй круг турнира в Дохе в парном разряде. Дуэт обыграл соотечественницу Кудерметовой Аллу Кудрявцеву и словенку Катарину Среботник.
Соперницами Инин и Кудерметовой станут Николь Меличар и Сюй Ифань.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Дуань Инин/Вероника Кудерметова (Китай/Россия) — Алла Кудрявцева/Катарина Среботник (Россия/Словения, WC) — 3:6, 6:3, 10:4
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