Игорь Куницын: «Время Шараповой действительно пришло»

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын рассказал, что думает по поводу ухода Марии Шараповой из спорта, заявив, что таких игроков, как она, в теннисе очень мало.

— Безусловно, всегда жаль, когда карьеры великих чемпионов подходят к концу, — сказал Куницын. — Она внесла огромнейший вклад в развитие не только российского, но и мирового тенниса. Но, с другой стороны, последние годы из-за травм она не могла показывать того, на что способна и, наверное, ее время действительно пришло.

— Шарапова — лучшая теннисистка России?

— Я считаю, что неправильно ее с кем-то сравнивать. Но она выиграла все турниры «Большого шлема», что является уникальным и редким достижением. Таких игроков было мало и будет мало всегда.

— Сейчас — идеальное время для завершения карьеры или об этом стоило задумываться и раньше?

— Свое состояние знает только сама Мария. Всех нюансов со стороны невидно. Каждый спортсмен должен ощутить тот момент, когда действительно нужно заканчивать, чтобы потом не было обидно, что мог еще поиграть, но на эмоциях принял какое-то неправильное решение. (Петр Григоренко)