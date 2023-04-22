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Сегодня, 14:26

Свентек: «Стремлюсь к тому, чтобы быть в оптимальной форме на «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала о своем физическом состоянии после выхода в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте. Полька проводит первый турнир после травмы ребра.

«Чувствую себя хорошо. Как вы могли заметить, в плане физики я выдержала весь матч. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы быть в оптимальной форме на «Ролан Гаррос». Надеюсь, с каждым турниром я буду чувствовать себя все лучше», — приводит слова Свентек сайт WTA.

Также 21-летняя теннисистка поделилась ожиданиями от матча против Онс Жабер в полуфинале.

«Когда ты играешь с Онс, ты не ждешь легкой прогулки. Матчи с ней всегда отличаются от всех остальных. Нужно готовиться к разным стилям игры. Я просто надеюсь, что проведу хороший матч, ведь я очень рада, что вернулась и снова могу чувствовать эти эмоции. Перерыв был не очень длинным, но я соскучилась по матчам и турнирам», — сказала Свентек.

Теннис
Ига Свентек
Онс Жабер
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