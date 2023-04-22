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Сегодня, 12:17

Ольховский считает, что Потапова может обыграть Соболенко на турнире WTA в Штутгарте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что россиянка Анастасия Потапова находится на подъеме, поэтому ей по силам обыграть победительницу Открытого чемпионата Австралии белоруску Арину Соболенко в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

«Анастасия сейчас находится на эмоциональном подъеме. Она здесь обыграла Гарсию и Гауфф, это очень сильные соперницы. На мой взгляд, сейчас она показывает очень качественную игру, поэтому и появляются такие победы. Когда есть хороший настрой и игра, это вместе приносит хорошие результаты. На такой уверенности можно обыграть кого угодно. Если Потапова будет ногами успевать за Соболенко, то я не вижу никаких проблем в том, чтобы обыграть ее. Соболенко играет остро и быстро, но Потапова сейчас на подъеме, поэтому будет очень интересный матч», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Потаповой 22 года, она занимает 24-е место в мировом рейтинге, на ее счету две победы на турнирах WTA в одиночном разряде.

Источник: https://tass.ru/sport/17584361
Теннис
Анастасия Потапова
Андрей Ольховский
Арина Соболенко
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