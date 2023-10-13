Россиянка Яшина проиграла в четвертьфинале парного турнира в Гонконге
Российская теннисистка Екатерина Яшина и представительница Тайваня Си Юйче не смогли выйти в полуфинал турнира в Гонконге.
В 1/4 финала они проиграли китайской паре Тан Цяньхуэй и Чань И Тан со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность игры составила 1 час 19 минут.
За выход в финал турнира Цяньхуэй и Тан поборются с победительницами матча Мирра Андреева/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Лидия Морозова/Катаржина Питер (Белоруссия/Польша).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Тан Цяньхуэй/Чань И Тан (Китай) — Си Юйче/Екатерина Яшина (Тайвань/Россия) — 6:3, 6:3
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