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Сегодня, 10:50

Россиянка Яшина проиграла в четвертьфинале парного турнира в Гонконге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Яшина и представительница Тайваня Си Юйче не смогли выйти в полуфинал турнира в Гонконге.

В 1/4 финала они проиграли китайской паре Тан Цяньхуэй и Чань И Тан со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность игры составила 1 час 19 минут.

За выход в финал турнира Цяньхуэй и Тан поборются с победительницами матча Мирра Андреева/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Лидия Морозова/Катаржина Питер (Белоруссия/Польша).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Тан Цяньхуэй/Чань И Тан (Китай) — Си Юйче/Екатерина Яшина (Тайвань/Россия) — 6:3, 6:3

Теннис
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