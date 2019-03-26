01:56 | Теннис — WTA

Халеп обыграла Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

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Румынская теннисистка Симона Халеп в четвертом круге турнира WTA в Майами обыграла американку Винус Уильямс - 6:3, 6:3.

Еще одной четвертьфиналисткой турнира стала Си Сувэй, которая победила Каролин Возняцки6:3, 6:7 (0:7), 6:2.

Майами (США) 

Турнир WTA Miami Open presented by Itau 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Си Сувэй (Тайвань, 27) - Каролин Возняцки (Дания, 13) - 6:3, 6:7 (0:7), 6:2

Симона Халеп (Румыния) - Винус Уильямс (США) - 6:3, 6:3

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