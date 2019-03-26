Халеп обыграла Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп в четвертом круге турнира WTA в Майами обыграла американку Винус Уильямс - 6:3, 6:3.
Еще одной четвертьфиналисткой турнира стала Си Сувэй, которая победила Каролин Возняцки - 6:3, 6:7 (0:7), 6:2.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Си Сувэй (Тайвань, 27) - Каролин Возняцки (Дания, 13) - 6:3, 6:7 (0:7), 6:2
Симона Халеп (Румыния) - Винус Уильямс (США) - 6:3, 6:3
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