Халеп обыграла Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп в четвертом круге турнира WTA в Майами обыграла американку Винус Уильямс - 6:3, 6:3.

Еще одной четвертьфиналисткой турнира стала Си Сувэй, которая победила Каролин Возняцки - 6:3, 6:7 (0:7), 6:2.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Си Сувэй (Тайвань, 27) - Каролин Возняцки (Дания, 13) - 6:3, 6:7 (0:7), 6:2

Симона Халеп (Румыния) - Винус Уильямс (США) - 6:3, 6:3