Гаспарян поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Первая сотня осталась неизменной. Лучшая среди россиянок - Светлана Кузнецова, занимающая 9-е место.
Еще одна россиянка, Маргарита Гаспарян, приблизилась к топ-100 и теперь занимает 117-ю строчку.
Рейтинг WTA
Положение на 12 декабря
1 (1*). Кербер (Германия) - 9080 очков
2 (2). С. Уильямс (США) - 7050
3 (3). Радванска (Польша) - 5600
4 (4). Халеп (Румыния) - 5228
5 (5). Цибулкова (Словакия) - 4875
6 (6). Плишкова (Чехия) - 4600
7 (7). Мугуруса (Испания) - 4236
8 (8). Кис (США) - 4137
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4115
10 (10). Конта (Великобритания) - 3640...
16 (16). ВЕСНИНА (Россия) - 2252...
26 (26). КАСАТКИНА (Россия) - 1630
27 (27). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1620...
30 (30). МАКАРОВА (Россия) - 1530...
86 (86). РОДИНА (Россия) - 756...
93 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 688...
109 (109). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 596...
117 (118). ГАСПАРЯН (Россия) – 505...
140 (140). КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 424
* - положение в предыдущем рейтинге