Гаспарян обыграла Озген в первом раунде турнира в Стамбуле

В матче первого раунда турнира WTA в Стамбуле (Турция) российская теннисистка Маргарита Гаспарян обыграла представительницу Турции Пемру Озген (6:2, 6:0).

Матч продолжался один час и четыре минуты. В следующем раунде россиянка сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) — Пемра Озген (Турция, WC) — 6:2, 6:0

Каролин Гарсия (Франция, 4) — Чагла Буюкакчай (Турция, WC) — 6:4, 0:6, 7:5

Патрича Мария Тиг (Румыния) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 6:3, 7:5

Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:6, 6:3

Данка Ковинич (Черногория) — Катерина Бондаренко (Украина) — 7:5, 6:2

Эжени Бушар (Канада, Q) — Виктория Томова (Болгария) — 6:2, 6:4

Мисаки Дои (Япония, 8) — Эллен Перес (Австралия, Q) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:1

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 6) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:3, 6:4