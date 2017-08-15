Елена Веснина: "Постараемся с Макаровой защитить титул в Сингапуре"

Россиянка Елена Веснина отметила, что рада выступать в Сингапуре на итоговом чемпионате WTA. Теннисистка выразила надежду, что у нее с Екатериной Макаровой получится повторить прошлогодний успех на турнире.

– Я и Екатерина рады оказаться здесь, потому что у нас отличные воспоминания об этом турнире, – цитирует пресс-служба WTA Веснину. – Мы приложим все силы, чтобы защитить этот титул. Прошлогодняя победа была незабываемой, и мы надеемся повторить этот успех вместе с нашими поклонниками.

Напомним, что итоговый турнир WTA пройдет с 22 по 29 октября.