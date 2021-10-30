Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Дзаламидзе и Юван не смогли пройти в финал парного турнира в Клуж-Напоке

20:08
Теги:

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и словенка Кая Юван не смогли пройти в финал парного турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

В полуфинале они проиграли Александре Крунич из Сербии и Лесли Керкхове из Нидерландов со счетом 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В финале Крунич и Керкхове сыграют с Ириной Марией Барой из Румынии и Екатериной Горгодзе из Грузии.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды, 2) — Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — 6:4, 7:5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Спартак» тонет и после замены Максименко на Селихова
Источник назвал причину смерти диктора Игоря Кириллова
1
0