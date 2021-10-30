Дзаламидзе и Юван не смогли пройти в финал парного турнира в Клуж-Напоке
20:08
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и словенка Кая Юван не смогли пройти в финал парного турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
В полуфинале они проиграли Александре Крунич из Сербии и Лесли Керкхове из Нидерландов со счетом 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
В финале Крунич и Керкхове сыграют с Ириной Марией Барой из Румынии и Екатериной Горгодзе из Грузии.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды, 2) — Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — 6:4, 7:5
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