Дзаламидзе и Юван не смогли пройти в финал парного турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе и словенка Кая Юван не смогли пройти в финал парного турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

В полуфинале они проиграли Александре Крунич из Сербии и Лесли Керкхове из Нидерландов со счетом 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В финале Крунич и Керкхове сыграют с Ириной Марией Барой из Румынии и Екатериной Горгодзе из Грузии.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды, 2) — Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — 6:4, 7:5