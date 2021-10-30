Самсонова проиграла Таусон в полуфинале турнира WTA в Италии

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пройти в финал турнира WTA в Италии.

В полуфинале она проиграла Кларе Таусон из Дании со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Россиянка сделала 15 эйсов и 8 двойных ошибок. Она также реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Ее соперница сделала 12 подач навылет и 4 двойные ошибки.

В финале Таусон сыграет с победительницей матча Ясмин Паолини (Италия, 7) — Донна Векич (Хорватия).

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Клара Таусон (Дания, 5) — Людмила Самсонова (Россия, 3) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:4