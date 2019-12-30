Россиянки Виталия Дьяченко и Екатерина Александрова занимают второе и четвертое места соответственно в чемпионской гонке WTA. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 30 декабря

1 (1*). Ана Богдан (Румыния) — 229 очков

2 (2). Виталия Дьяченко (Россия) — 192

3 (3). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161

4 (4). Екатерина Александрова (Россия) — 160

5 (5). Чжан Шуай (Китай) — 140

6 (6). Чжу Линь (Китай) — 140

7 (7). Пэн Шуай (Китай) — 135

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 135

9 (9). Тимя Бабош (Венгрия) — 120

10 (10). Грет Миннен (Бельгия) — 112...

42 (41). Анастасия Захарова (Россия) — 50...

51 (118). Ольга Дорошина (Россия) — 38...

61 (58). Марина Мельникова (Россия) — 36...

79 (75). Людмила Самсонова (Россия) — 29...

81 (77). Валентина Ивахненко (Россия) — 29...

87 (83). Дарья Астахова (Россия) — 28

* - положение в предыдущем рейтинге