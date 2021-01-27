Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи. Об этом 27 января сообщил официальный сайт организации Tennis Integrity Agency, борющейся с коррупцией в теннисе.

В ходе расследования было доказано, что Мердеева участвовала в двух договорных матчах. Дмитриева замешана в шести инцидентах, связанных с договорными матчами. К тому же она отказалась сотрудничать со следствием.

Мердеева поднималась на 928 строчку рейтинга WTA в одиночном разряде, в парном ее лучшая позиция 644.

Лучшей позицией Дмитриевой в одиночном рейтинге была 1191-я строчка, в парном разряде — 939-я.