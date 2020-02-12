Доден выбила с турнира в Санкт-Петербурге четвертую «сеяную» Джоанну Конту
17:56
Осеан Доден стала второй четвертьфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге. Во втором круге теннисистка из Франции взяла верх над британкой Джоанной Контой, «посеянной» под четвертым номером.
Доден сыграет с победительницей матча между соотечественницей Фионой Ферро и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Первой четвертьфиналисткой турнира стала россиянка Анастасия Потапова.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Осеан Доден (Франция, Q) — Джоанна Конта (Великобритания, 4, WC) — 6:3, 6:4
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