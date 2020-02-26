Российская теннисистка Динара Сафина поблагодарила Марию Шарапову за ее достижения. Ранее россиянка объявила о завершении карьеры.

— Ты была в тот мой прощальный день в Мадриде! Мы были соперницами, когда играли индивидуальные турниры! Но мы также были самой дружной командой, когда играли за Россию! Спасибо за то, что ты сделала для тенниса! Спасибо за то, что ты так вдохновляешь детей! Будь самой счастливой в своем новом жизненном этапе, — написала Сафина в Instagram.

32-летняя спортсменка приняла решение из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме после дисквалификации из-за мельдония.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга. Положительный результат дала допинг-проба, которая была взята 26 января в Мельбурне. По ее словам, она принимала мельдоний исключительно в терапевтических целях.

В июне 2016 года она была дисквалифицирована на два года. После апелляции срок был сокращен до 15 месяцев. В апреле 2017 года Шарапова впервые после окончания дисквалификации приняла участие в турнире WTA.

Последний турнир, в котором теннисистка приняла участие был Australian Open. Шарапова потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в первом круге соревнований.

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), также она серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.