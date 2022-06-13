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Сегодня, 15:44

В Госдуме назвали Касаткину порядочным человеком после инцидента с помощью украинской теннисистке

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что российская теннисистка Дарья Касаткина помогла Ангелине Калининой, когда украинка получила повреждение в матче первого раунда турнира WTA в Берлине.

«Никто не отменял товарищеские отношения между спортсменами. Дарья просто порядочный человек, протянула руку помощи. Это совершенно нормально, обычные товарищеские отношения. Теннисисток уровня Касаткиной не так много. Это просто помощь товарищу. На таких поступках должны учиться политики. Думаю, что от украинской теннисистки она получила огромное уважение», — сказал Свищев «СЭ».

Калинина подвернула ногу в начале второго сета. После чего Касаткина подбежала к сопернице с пакетом со льдом.

Калинина смогла доиграть встречу до конца, но уступила Касаткиной в трех сетах 7:5, 3:6, 1:6.

Теннис
Дарья Касаткина
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