Дмитриева о помощи Касаткиной украинской теннисистке: «Нормальный, естественный поступок»

Советская теннисистка Дмитриева отреагировала на поступок Касаткиной в матче турнира в Берлине

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала поступок Дарьи Касаткиной во время матча турнира в Берлине.

«Это нормальный, естественный поступок. Все теннисисты относятся к друг другу очень доброжелательно. Это свидетельствует о том, что все разговоры о том, что политика вмешивается в спорт — игры администраций, а не самих спортсменов», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Калинина подвернула ногу в начале второго сета. После чего Касаткина подбежала к сопернице с пакетом со льдом.

Калинина смогла доиграть встречу до конца, но уступила Касаткиной в трех сетах 7:5, 3:6, 1:6.