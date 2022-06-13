Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:50

Дмитриева о помощи Касаткиной украинской теннисистке: «Нормальный, естественный поступок»

Советская теннисистка Дмитриева отреагировала на поступок Касаткиной в матче турнира в Берлине
Читать «СЭ» в

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала поступок Дарьи Касаткиной во время матча турнира в Берлине.

«Это нормальный, естественный поступок. Все теннисисты относятся к друг другу очень доброжелательно. Это свидетельствует о том, что все разговоры о том, что политика вмешивается в спорт — игры администраций, а не самих спортсменов», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Калинина подвернула ногу в начале второго сета. После чего Касаткина подбежала к сопернице с пакетом со льдом.

Калинина смогла доиграть встречу до конца, но уступила Касаткиной в трех сетах 7:5, 3:6, 1:6.

Теннис
Анна Дмитриева
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Миранчука выгоняют из «Аталанты», Фомина ждут в Германии, а «Зенит» готов купить лучшего бомбардира «Сочи». Главные трансферные слухи на 13 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме назвали Касаткину порядочным человеком после инцидента с помощью украинской теннисистке

Ольховский поддержал поступок теннисистки Касаткиной: «Совершенно культурный человек!»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости