Дарья Касаткина: "У всех были падения, после которых были взлеты"

Дарья Касаткина после поражения от Веры Звонаревой в четвертьфинале St.Petersburg Ladies Trophy поделилась мнением по ходу неудачного старта сезона – в 2019-м первая ракетка России проиграла четыре матча подряд – и выразила мнение ,что выступление в Кубке федерации поможет ей перезагрузиться, сообщает официальный сайт турнира.

– Начало сезона не очень хорошо складывается. Есть комментарии на этот счет? Что будете делать?

– А что делать? Сейчас поеду на матч Кубка федерации, затем буду продолжать готовиться к турнирам, играть. У всех, я думаю, были падения, после которых были взлеты.

– Известно, что, когда у игроков бывает непростой период, выступление в Кубке федераицмм дает какой-то новый импульс, помогает перезагрузиться. Рассматриваете ли вы для себя такой вариант развития событий?

– Вполне возможно. Я, действительно, давно не играла в Кубке федерации, соскучилась по этому чувству, по единению команды. Я не исключаю того, что приеду на Кубок федерации и именно так и произойдет.