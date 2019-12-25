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«Дарт Вейдер умер или нет?» Серена Уильямс впервые посмотрела «Звездные войны»

14:16
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Американка Серена Уильямс рассказала, что начала смотреть «Звездные войны» со своим мужем Алексисом Оганяном.

— Муж просто заставил меня это делать, хотя я не хотела, — написала Серена в своем Twitter. — Я сразу многое не поняла — этот Дарт Вейдер умер или нет? Первый раз это смотрю.

В прошедшем сезоне Серена дошла до финалов US Open и Уимблдона, но в обоих случаях уступила. Также она выиграла турнир в Торонто (Канада).

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