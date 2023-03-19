Чесноков высказался о финале Рыбакина — Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем женском финале на турнире в Индиан-Уэллсе.

В финале турнира встретятся Елена Рыбакина из Казахстана и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Я видел полуфиналы с участием обеих теннисисток. Их соперницы не выдерживали натиск, скорость. Преимущество было на стороне Елены и Арины. Рыбакина вновь обыграла Швентек, эту победу не назовешь случайной. Попытки польки развернуть игру ничего не принесли. И то же самое было у Соболенко и Саккари. Рыбакина и Соболенко в начале этого сезона выглядят лучшими в мире. Хотя не стоит забывать и Швентек, она тоже играет стабильно и может показывать очень высокий уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Заключительный матч турнира в Индиан-Уэллсе между Соболенко и Рыбакиной пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 23.00 по московскому времени.