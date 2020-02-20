Брэди обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в ОАЭ
17:21
Американка Дженнифер Брэди в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 12 минут.
За право выйти в финал Брэди сразится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженнифер Брэди (США, Q) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
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