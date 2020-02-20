Брэди обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в ОАЭ

Американка Дженнифер Брэди в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 12 минут.

За право выйти в финал Брэди сразится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дженнифер Брэди (США, Q) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4