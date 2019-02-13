Блинкова проиграла Стрыцовой в Дохе, Свитолина одолела Остапенко

Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Катаре. Победительница квалификации в трех сетах уступила Барборе Стрыцовой из Чехии.
В четвертьфинле Стрыцова встретится с победительницей матча Анетт Контавейт - Ангелик Кербер.
В другой встрече второго круга украинка Элина Свитолина одолела Елену Остапенко из Латвии и встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2019
Призовой фонд 851 031 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Барбора Стрыцова (Чехия) - Анна Блинкова (Россия, Q) - 6:0, 3:6, 6:0
Элина Свитолина (Украина, 4, WC) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 6:4
Каролина Мухова (Чехия, Q) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:2, 6:4
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