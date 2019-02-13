17:39 | Теннис — WTA

Блинкова проиграла Стрыцовой в Дохе, Свитолина одолела Остапенко

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Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Катаре. Победительница квалификации в трех сетах уступила Барборе Стрыцовой из Чехии. 

В четвертьфинле Стрыцова встретится с победительницей матча Анетт Контавейт - Ангелик Кербер.

В другой встрече второго круга украинка Элина Свитолина одолела Елену Остапенко из Латвии и встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2019 

Призовой фонд 851 031 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Барбора Стрыцова (Чехия) - Анна Блинкова (Россия, Q) - 6:0, 3:6, 6:0

Элина Свитолина (Украина, 4, WC) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, Q) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2019/

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