Блинкова проиграла Стрыцовой в Дохе, Свитолина одолела Остапенко

Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Катаре. Победительница квалификации в трех сетах уступила Барборе Стрыцовой из Чехии.

В четвертьфинле Стрыцова встретится с победительницей матча Анетт Контавейт - Ангелик Кербер.

В другой встрече второго круга украинка Элина Свитолина одолела Елену Остапенко из Латвии и встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2019

Призовой фонд 851 031 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Стрыцова (Чехия) - Анна Блинкова (Россия, Q) - 6:0, 3:6, 6:0

Элина Свитолина (Украина, 4, WC) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, Q) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:2, 6:4