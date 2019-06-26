Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Четвертая ракетка мира голландка Кики Бертенс прошла в следующий раунд турнира в британском Истборне, обыграв в двух сетах немку Анну-Лену Фридзам – 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В четвертьфинале 27-летняя Бертенс встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) – Каролин Возняцки (Дания).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 933 612 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
Кики Бертенс (Голландия, 3) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:3, 6:3
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