Бенчич на турнире в Аделаиде разгромила Гергес, Родионова не взяла ни сета у Вондроушовой
15:06
Швейцарка Белинда Бенчич во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия) победила немку Юлию Гергес — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). В четвертьфинале Белинда встретится с американкой Дэниэлл Коллинз.
В другом матче чешка Маркета Вондроушова разгромила местную теннисистку Арину Родионову — 6:0, 6:0. В четвертьфинале Маркета встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 4, WC) — Юлия Гергес (Германия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Арина Родионова (Австралия, Q) — 6:0, 6:0
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