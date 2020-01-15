Бенчич на турнире в Аделаиде разгромила Гергес, Родионова не взяла ни сета у Вондроушовой

Швейцарка Белинда Бенчич во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия) победила немку Юлию Гергес — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). В четвертьфинале Белинда встретится с американкой Дэниэлл Коллинз.

В другом матче чешка Маркета Вондроушова разгромила местную теннисистку Арину Родионову — 6:0, 6:0. В четвертьфинале Маркета встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 4, WC) — Юлия Гергес (Германия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Арина Родионова (Австралия, Q) — 6:0, 6:0