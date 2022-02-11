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Сегодня, 14:42

Бегу обыграла Мартинцову и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Анна Горшкова
Корреспондент

Румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу вышла в полуфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022.

Спортсменка обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову. Матч продолжался 1 час 25 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:2

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Бегу сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Румынская теннисистка занимает 56-е место в рейтинге WTA, Мартинцова находится на 42-й позиции.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:4, 6:2

Теннис
Ирина-Камелия Бегу
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