Бегу обыграла Мартинцову и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу вышла в полуфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022. Спортсменка обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову. Матч продолжался 1 час 25 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:2 В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Бегу сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Элисе Мертенс (Бельгия). Румынская теннисистка занимает 56-е место в рейтинге WTA, Мартинцова находится на 42-й позиции. Санкт-Петербург (Россия) Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy Призовой фонд 703 580 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:4, 6:2