Бегу обыграла Мартинцову и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу вышла в полуфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2022.
Спортсменка обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову. Матч продолжался 1 час 25 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:2
В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Бегу сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Румынская теннисистка занимает 56-е место в рейтинге WTA, Мартинцова находится на 42-й позиции.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:4, 6:2
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