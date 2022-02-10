Дзаламидзе и Панова вышли в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Александра Панова не пробились в полуфинал парного турнира WTA в Санкт-Петербурге. Спортсменки проиграли российской паре Екатерина Александрова/Яна Сизикова. Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 10:6. Следующими соперницами российского дуэта станут Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия). Санкт-Петербург (Россия) Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy Призовой фонд 703 580 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Россия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 2:6, 7:5, 10:6