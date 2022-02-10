Дзаламидзе и Панова вышли в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге
Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Александра Панова не пробились в полуфинал парного турнира WTA в Санкт-Петербурге.
Спортсменки проиграли российской паре Екатерина Александрова/Яна Сизикова.
Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 10:6.
Следующими соперницами российского дуэта станут Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Россия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 2:6, 7:5, 10:6
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