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Сегодня, 21:37

Дзаламидзе и Панова вышли в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

Анна Горшкова
Корреспондент

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Александра Панова не пробились в полуфинал парного турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Спортсменки проиграли российской паре Екатерина Александрова/Яна Сизикова.

Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 10:6.

Следующими соперницами российского дуэта станут Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Россия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 2:6, 7:5, 10:6

Теннис
Александра Степанова
Екатерина Александрова
Яна Сизикова
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