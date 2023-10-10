Бадоса: «Я родом из небогатой семьи и знаю, насколько дорого быть профессиональным теннисистом»

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о начале своей профессиональной карьеры.

«Я начала играть в теннис, когда мне было семь лет. Я чувствовала, что мне это дается довольно легко, что у меня это хорошо получается. Так что с тех пор я даже не пробовала заниматься другими видами спорта, я сразу пошла в теннис, и это было похоже на любовь с первого взгляда. Я всегда была очень сознательна. Я знаю, как тяжело быть профессиональным теннисистом — это дорого обходится. И этот спорт не для всех. Я родом из небогатой семьи, поэтому я всегда была очень независимой. Я никогда не хотела, чтобы они мне помогали. Когда мне было 15, я уже начала заниматься своей финансовой частью и начала учиться на этом», — приводит Sportskeeda слова Бадосы.

25-летняя Бадоса является победительницей трех турниров WTA и бывшей второй ракеткой мира. На счету 25-летнего Циципаса 11 побед на турнирах ATP, также он дважды выходил в финал турниров «Большого шлема».

В августе Бадоса сообщила, что досрочно завершает сезон-2023 из-за травмы. В мае спортсменка получила стрессовый перелом позвонка поясничного отдела.