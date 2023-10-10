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Сегодня, 07:46

Кенин не смогла пройти во второй круг турнира в Сеуле

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка София Кенин в первом круге турнира в Сеуле уступила Чан Со Чон из Кореи со счетом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету 24-летней американки эйс, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Чон встретится с победительницей матча Лаура Пигосси (Бразилия) — Эмина Бектас (США).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чан Со Чон (Корея) — София Кенин (США, 5) — 6:1, 6:4

София Кенин
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