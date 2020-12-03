Азаренко и Соболенко претендуют на титул теннисистки года

WTA назвала шестерых претенденток на титул теннисистки года. В их число входят две представительницы Белоруссии — Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Азаренко в 2020 году выиграла один турнир (Western & Southern Open), а также дошла до финала US Open.

Соболенко выиграла три турнира WTA: в Дохе, Остраве и Линце. В Остраве она также завоевала трофей в парном разряде.

Помимо белорусок, на титул претендуют американка российского происхождения София Кенин, румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака и полька Ига Свентек.

Кенин выиграла Australian Open и турнир в Лионе. Халеп завоевала титулы в Дубае, Праге и Риме.

Осака стала победительницей US Open, выиграв в финале у Азаренко. Свентек выиграла Roland Garros, одолев в финале Кенин.

Остальные номинации выглядят следующим образом:

«Прогресс года»: Ига Свентек, Дженнифер Брэйди, Фиона Ферро, Онс Жабер, Елена Рыбакина.

«Камбэк года»: Виктория Азаренко, Цветана Пиронкова, Лаура Зигемунд, Патрисия-Мария Тиг.

«Новичок года»: Надя Подорошка, Мартина Тревизан, Лейла Фернандес, Энн Ли.

Результаты голосования журналистов будут объявлены на следующей неделе.